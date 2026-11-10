Fas Genelkurmay Başkanlığı, İsrail ile savunma işbirliğinde olumlu dinamizm bildirdi

Fas Genelkurmay Başkanlığı, İsrail ile askeri işbirliğinin özellikle kapasite geliştirme, tecrübe paylaşımı, eğitim ve teknik işbirliği alanlarında "olumlu bir dinamizme" tanıklık ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Kraliyet Talimatları doğrultusunda, Başbakanlık Ulusal Savunma İdaresinden Sorumlu Murahhas Bakan Abdullatif Ludiyi'nin İdare karargahında, üst düzey bir heyetin başında Fas'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrailli yetkilinin geliş tarihine ve ziyaretin süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Açıklamada, iki yetkilinin, gizli askeri ekipman ve bilgilerin korunması, siber güvenlik, tecrübe paylaşımı ile eğitim alanlarını kapsayan yasal bir zemine dayalı savunma alanındaki işbirliğinin ulaştığı seviyeyi takdirle karşıladığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca askeri teknoloji ve ekipman alımı ile savunma sanayisi alanındaki ortaklıkta kaydedilen ilerlemenin vurgulandığı belirtilen açıklamada, savunma sanayisi tabanının oluşturulması ve siber güvenliğin geliştirilmesi başta olmak üzere ikili işbirliğinin çeşitli yönlerini güçlendirmenin yollarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

Fas Silahlı Kuvvetleri Müfettişi ile görüşme

Ulusal Savunma İdaresi ile Genelkurmay Başkanlığından yapılan ortak açıklamada da Fas Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Tümgeneral Muhammed Beriz'in de Baram'ı kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, görüşme sırasında iki yetkilinin ikili askeri işbirliğinde özellikle kapasite geliştirme, deneyim ve tecrübe paylaşımı, eğitim ve teknik işbirliği alanlarında yaşanan olumlu dinamizmi ele aldıkları ifade edildi.

Ayrıca açıklamada görüşmenin, değişim, koordinasyon ve yeni işbirliği ufuklarını keşfetme mekanizması oluşturan Ortak Askeri Komite tarafından onaylanan çalışma planlarının uygulanması yoluyla bu işbirliğini sürdürme ve güçlendirme yönündeki ortak iradenin yenilenmesi için bir fırsat teşkil ettiği vurgulandı.

Fas, Eylül 2000'de başlayan İkinci İntifada'nın ardından askıya aldığı İsrail ile resmi temaslarını ve diplomatik ilişkilerini 10 Aralık 2020'de yeniden başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Mart 2022'de Fas ile askeri işbirliği mutabakat zaptı imzalandığını, tarafların ortak bir askeri komite kurulması, ortak bir çalışma planı hazırlanması ve ortak uluslararası tatbikatlara katılım fırsatlarının değerlendirilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.