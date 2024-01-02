Fas\'ın Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olduğunu kaydetti.

Fas'ta 8 Eylül gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.