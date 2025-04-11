Fas'ın birçok kentinde Gazze'ye destek gösterileri düzenlendi

Fas'ta binlerce kişi, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durması için çağrıda bulundu.

Fas'taki sivil toplum kuruluşu "Ümmetin Davalarını Destekleme Kurumu"nun çağrısıyla başkent Rabat başta olmak üzere Tanca, Burkan, Vecde ve Fes gibi kentlerde binlerce kişi İsrail'i protesto etti.

"Şehitlerin Kanına Sadakat" sloganıyla düzenlenen protestolarda göstericiler, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla göç ettirme planlarına ve savaşın devam etmesine tepki gösterdi.

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Filistin, kıyamete kadar seninleyiz" şeklinde sloganlar attı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1542 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 940 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 912'ye yaralıların sayısı 115 bin 981'e yükseldi.