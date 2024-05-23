Fas\'ın ünlü Faniler Meydanı: Tarihi ve Kültürel Bir Cennet

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Fas'ın ünlü Faniler Meydanı (Jemaa el-Fnaa), tarihi çarşı ve panayır görüntüsüyle Kuzey Afrika'nın en çok ilgi gören yerleri arasında bulunuyor.

Marakeş şehrindeki meydan ve çevresinde, ülke kültürünü yansıtan geleneksel kıyafetli dansçılar, renkli sokak satıcıları, el yapımı ürünlerin satıldığı dükkanlar, restoranlar ve hayvan satıcıları yoğunlukta bulunuyor.

Eski ticaret yolları üzerinde yer alan Faniler Meydanı, ziyaretçileri adeta geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Yabancı ziyaretçilerin en çok dikkatini çekenler arasında meydandaki hayvan oynatıcıları yer alıyor. Burada yılanlar ve maymunlarla fotoğraf çektiren turistler, at arabalarıyla da meydanda gezintiye çıkıyor.

Hayvanların gösteri amaçlı kullanılmasına ise yasalarla belirlenen bazı kurallar çerçevesinde izin veriliyor. Son yıllarda, hayvan hakları konusunda duyarlılığın artması nedeniyle daha katı kurallar uygulanıyor.

Yıl içerisinde binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Faniler Meydanı'nın bulunduğu Marakeş şehrine, Türk Hava Yollarının 2019'da başladığı uçuşlarla direkt ulaşılabiliyor.