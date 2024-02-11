Fas\'ta Asalet ve Çağdaşlık Partisi kolektif başkanlık sistemine geçti

Fas'ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM), ülke tarihinde ilk defa uygulanan kolektif başkanlık sitemine geçti.
Parti, ülkenin kuzeyindeki Boznika kentinde, 9-11 Şubat tarihleri arasında, "Sürekliliği sağlamak için parti kimliğini yenilemek" sloganıyla 5. olağan kongresini yaptı.
Kongrede, partinin başına, eski Genel Sekreter Abdullatif Vehpi'nin yerine 3 kişiden oluşan kolektif liderlik seçildi.
Söz konusu liderlikte, Fas İskan Bakanlığı görevini yürüten Fatıma Zehra el-Mansuri, Fas Kültür Bakanlığı görevini yürüten Mehdi Bensaid ile Milletvekili Selahaddin Ebu Gali yer aldı.
Parti konseyi dün, kolektif başkanlık sistemi için iç tüzüğün değişmesini öngören teklifi onayladıktan sonra, düzenlenen kongrede kolektif başkanlığın seçimini tamamlamıştı.
Fas'ta 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri 102 milletvekilli çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) 1. sırada tamamlamıştı. PAM 86 milletvekiliyle 2. İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle 3. sırada yer almıştı.
RNI lideri Aziz Ahnuş, 22 Eylül'de yaptığı açıklamayla yeni koalisyonu oluşturmada PAM ve İstiklal Partisi ile anlaştıklarını duyurmuş, Fas Kralı 6. Muhammed de 7 Ekim 2021'de Ahnuş liderliğindeki yeni hükümeti onaylamıştı.
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