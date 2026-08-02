Fas'ta Düzensiz Göç Kontrol Altında

Kitlesel düzensiz göç krizinin yaşandığı Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kentinde durum göçmenlerin gönüllü dönüşleriyle kontrol altına alınmaya başladı.

Fenidek'de durumun kademeli olarak normale döndüğü, düzensiz geçiş girişiminin durarak göçmenlerin Fas'a dönüş yaptığı görüldü.

Faslı yetkililerin, Sebte'den dönen göçmenleri memleketlerine nakletmek üzere kentte onlarca otobüs tahsis ettiği belirtildi.

Polis ekipleri düzensiz göçmenlerin Tarajal sınır kapısına yaklaşma girişimlerini engellemek için önlemlerini artırırken, Fas güvenlik güçleri Fenidek sahili boyunca konuşlandırıldı.

Öte yandan, Beni Ensar kenti ile İspanya yönetimindeki Melilla arasındaki sınır kapısında da Akdeniz üzerinden yüzerek yapılacak olası kitlesel göç girişimlerine karşı güvenlik önlemleri takviye edildi.

Söz konusu güvenlik takviyelerinin, düzensiz göç etmek isteyen yüzlerce genç ile Fas güvenlik güçleri arasında sınır kapısında yaşanan arbedenin ardından geldiği aktarıldı.

Haberde, yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a döndüğünün tahmin edildiği, gece boyunca yeni bir düzensiz geçiş girişiminin kaydedilmediği aktarıldı.

İspanya'nın EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü devam ediyor.

Son olarak, Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 73 bin 500'ünün Fas'a döndüğü tahmin edilirken, ölü sayısının 72'ye yükseldiği belirtildi.