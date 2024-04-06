Fas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

Fas'ın birçok kentinde İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için gece yürüyüşleri düzenlendi.
Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla başkent Rabat'ın yanı sıra Dar el-Beyda, Tanca ve Vecde kentlerinde düzenlenen gece yürüyüşlerine binlerce kişi katıldı.
Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını ve İsrail'in Filistinlileri zorla göç ettirme planının engellenmesini isteyen göstericiler, "Halk, Filistin'in özgür olmasını istiyor" ve "Gazze şerefin sembolüdür" şeklinde sloganlar attı.
Göstericiler, uluslararası toplumun Gazze'de yaşananlar karşısındaki sessizliğini ve İsrail saldırılarını durdurma konusundaki acizliğini kınadı.
Dar el-Beyda'daki yürüyüşe katılan Fas İnsan Hakları Örgütü Başkanı Muhammed Nuveyri, AA muhabirine, Fas halkının Gazze'ye saldırıların başladığı ilk günden bu yana sokaklarda olduğunu ve uluslararası toplumun suskunluğuna tepki gösterdiğini söyledi.
Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşu Üyesi Behice Leylan da Arap dünyasının vicdanının artık Gazze için uyanması temennisinde bulundu.
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