Fas'ta genel seçimler başladı, 395 sandalyeli Meclis için oy verme sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fas'ta genel seçimler başladı, 395 sandalyeli Meclis için oy verme sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta parlamento üyelerini belirleyecek genel seçimler için halk yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti. 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi için 15 milyon 801 bin 162 kayıtlı seçmen ve 28 parti oy kullanıyor; hükümet için 198 milletvekili desteği gerekiyor.

Fas'ta parlamento üyelerini belirleyecek genel seçimler için halk sandık başına gitmeye başladı.

Fas halkı, parlamentonun alt kanadı olan 395 sandalyeli Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Resmi verilere göre, 15 milyon 801 bin 162 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere 28 siyasi parti katılıyor. Seçimlerde 2 bin 658'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 288 aday yarışıyor.

Fas'ta gelecek beş yıl görev yapacak hükümetin kurulabilmesi için Temsilciler Meclisi'nde 198 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Büyük şehirlerde seçim rekabetinin daha yoğun olması bekleniyor. Ülkenin en büyük şehri Kazablanka, Meclise 57 milletvekili göndermesi sebebiyle öne çıkan seçim bölgelerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kazablanka'nın yanı sıra başkent Rabat ile Fes, Meknes, Marakeş, Tanca ve Agadir de seçim sonuçlarına yön verecek bölgeler arasında bulunuyor.

Fas'ta son olarak 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı. Hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.

Kaynak: AA
MilletvekiliParlamentoPolitikaHükümetGüncelDünyaFasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
A101’in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
A101'in patronu Trabzonspor için kolları sıvadı: Artık destek olacağım
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:58:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Fas'ta genel seçimler başladı, 395 sandalyeli Meclis için oy verme sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement