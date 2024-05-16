Fas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösteri

Fas\'ta İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına karşı gösteri

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulması talebiyle Meclis binası önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısında bulunurken, Arap ve İslam ülkelerini harekete geçmeye çağırdı. Fas Filistin'i Destekleme Eylem Grubu Başkanı, Filistin direnişinin güçlü olduğunu ve zaferin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

16.05.2024 00:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların son bulması talebiyle Meclis binası önünde gösteri gerçekleştirdi.

Göstericiler İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini hedef almaya son vermesi yönünde sloganlar atarken, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Faslılar, "Düşmanla normalleşmeye hayır", " Aksa Tufanı'ndan sonra Nekbe (Büyük Felaket) yok", "Kanımız ruhumuz sana feda olsun Gazze" şeklinde slogan attı.

Fas Filistin'i Destekleme Eylem Grubu Başkanı Abdulkadir el-Alemi gösteride yaptığı konuşmada, "Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği Aksa Tufanı saldırılarından sonra bir Nekbe yaşanmadığını çünkü Filistin direnişinin güçlü şekilde kararlılık gösterdiğini" söyledi.

Alemi, "Filistin direnişinin geri çekilmeyeceğini ve kaçınılmaz olarak zafere yaklaştığını" kaydetti.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor Yaz sezonunda tarladaki fiyatlar ile tezgah fiyatları arasındaki fark dikkat çekiyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement