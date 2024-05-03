Fas\'ta Kuraklık Nedeniyle İşsizlik Oranı Yükseldi

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Fas'ta kuraklık kaynaklı sorunlar nedeniyle 2024 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 13,7'ye yükseldiği bildirildi.

Hükümete bağlı Yüksek Planlama Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, kuraklığın etkileri sonucu yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranının yüzde 13,7'ye çıktığı belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranının yüzde 12,9 olduğuna işaret edilen açıklamada, "Veriler, işsizlik oranının 96 bin artarak 1 milyon 645 bine ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 17,1 olan kentlerdeki işsizlik oranının, 2024'ün aynı döneminde yüzde 17,6'ya yükseldiğine yer verilen açıklamada kırsal bölgelerdeki işsizlik oranının ise yüzde 5,7'den yüzde 6,8'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "15-25 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 35,9'a ulaştı. Fas iş gücü piyasası kırsalda 159 bin, kentlerde 75 bin iş fırsatını yitirdi. İş piyasası kuraklıktan olumsuz etkilendi." ifadesine yer verildi.

Fas'ta sel ve kuraklık gibi iklim değişikliği kaynaklı sorunlar, tarım başta olmak üzere önemli sektörleri tehdit ediyor.

Ülkeye bu yıl tarım sezonunun başladığı dönemde yeterli yağış düşmedi. Günden güne artan hava sıcaklıkları ve kışın beklenen yağışın düşmemesi, ülke ekonomisinin bel kemiği niteliğindeki tarım sektörünü olumsuz etkiledi ve kuraklık tehdidi baş gösterdi.

Hükümet daha önce 2020 ila 2027 yılları için içme ve sulamada kullanılmak üzere su tedarikine yönelik 12 milyar dolarlık yatırımla ulusal bir programı onaylamıştı.

Fas'ta 19,1 milyar metreküp depolama kapasiteli 150 büyük baraj ile küçük ve orta kapasiteli 266 barajın yanı sıra inşaatı devam eden 17 baraj daha bulunuyor.