Fas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Fas'ta yetkililer, El-Huz bölgesinde yaklaşık 14 hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine yol açan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Marakeş-El-Huz Bölge Müdürü Muhammed Munir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının bugün saat 14.00 itibarıyla El-Huz bölgesinde yaklaşık 14 hektarlık ormanlık alanı etkilediğini belirtti.

Munir, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet "Canadair" tipi amfibi yangın söndürme uçağının kullanıldığını ifade etti.

Kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların ekiplerin yangına müdahalesini zorlaştırdığını aktaran Munir, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Agadir Bölge Müdürü Hişam ez-Zahidi de Tarudant bölgesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Ez-Zahidi, Tarudant'taki yangında can kaybı yaşanmadığını, zarar gören alanın, yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından belirleneceğini söyledi.

Tarudant ve El-Huz bölgelerinde dün başlayan orman yangınları, yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle genişlerken, bu durum söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

Fas makamları, 5 Temmuz'da orman yangını riskinin arttığı 12 bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunmuştu.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı, ülkedeki 75 bölgeden 12'sinde orman yangını risk seviyesinin en yüksek düzey olan "kırmızı alarm" seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

Ülkede orman yangını riskleri, iklim koşulları ve bitki örtüsünün durumuna göre Ulusal Su ve Orman Ajansı tarafından işletilen erken uyarı sistemiyle düzenli olarak takip ediliyor.

Kırmızı seviye, yangın çıkma riskinin çok yüksek olduğunu ifade ediyor.