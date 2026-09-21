Fas'ta seçim kampanyası yarın sona eriyor, 27 parti 395 sandalye için yarışıyor

Fas'ta 23 Eylül'de yapılacak parlamento seçimleri için geri sayım başlarken, partiler arası yarışın hız kesmeden sürdüğü, halkın öncelikli beklentisinin ise sağlık, eğitim ve istihdam olduğu bildirildi.

Fas'ta 23 Eylül Çarşamba günü yapılacak seçimlerde Fas Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 395 sandalye için 27 siyasi parti yarışacak.

Resmi verilere göre, kayıtlı seçmen sayısının 15 milyon 801 bin 162 olduğu ülkede partilerin 10 Eylül'de başlayan kampanya çalışmaları yarın gece yarısına kadar devam edecek.

Siyasi partiler, seçmenleri ikna etmek için tüm kozlarını oynuyor.

Siyasi analizci Abdulilah Dagmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın önceliğinin sağlık, eğitim ve istihdam olduğunu söyledi.

Z kuşağının istekleri

Dagmi, daha önce taleplerini dile getirmek için sokağa çıkan Z kuşağının sesine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, "Partiler gençlerin taleplerine kulak vermeli, objektif talepler başta olmak üzere bu istekleri seçim programlarına dahil etmeli." diye konuştu.

Ülkenin son dönemde Sebte (Ceuta) kentine yönelik büyük kitlesel göç dalgalarından birine tanık olduğuna dikkati çeken Dagmi, siyasi partileri yalnızca gençlerin taleplerini karşılamaya değil; onları bünyelerine katmaya, eğitmeye ve önlerini açmaya çağırdı.

Fas'ta son olarak 8 Eylül 2021'de yapılan genel seçimleri, 102 milletvekili çıkaran Milli Bağımsızlar Birliği Partisi (RNI) birinci sırada tamamlamıştı.

Fas'ta hükümet ortağı Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) 86 milletvekiliyle ikinci, İstiklal Partisi ise 81 sandalyeyle üçüncü sırada yer almıştı.