Fas'ta Sel Felaketinde Jet Ski ile Kurtarma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Sel Felaketinde Jet Ski ile Kurtarma

13.02.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süfyan Ahizun, Fas'taki sel bölgesinde jet ski ile birçok aileyi kurtardı ve yardım çalışmalarına katıldı.

Faslı Süfyan Ahizun, ocak ayının son günlerinde ülkesinde selin vurduğu bölgelerde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına "jet ski" aracıyla katılarak birçok aileyi kurtardı.

Fas'ta 28 Ocak'tan beri, kuzeybatıdaki Laraş, Sidi Kasım, Sidi Süleyman, Kenitra ve El-Kasr el-Kebir kentlerinde yoğun yağışlar sonrası sel felaketleri yaşandı.

Yağışlar Vadi el-Mahazin Barajı başta olmak üzere birçok baraj ve nehirde su seviyesinin yükselmesine yol açarak hem şehirlerin su altında kalması tehlikesi oluşturdu hem de tarımsal alanlara zarar verdi.

Bu durum, Kasr el-Kebir vilayeti için tehdit oluşturdu. Devam eden yağışlar ile mevcut kanalizasyon ve su şebekelerinin kapasitesini aşan seller nedeniyle istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için Faslı yetkililer, bölge sakinlerini tahliye etme kararı aldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına silahlı kuvvetlerin yanı sıra polis teşkilatı, sivil savunma birimleri ve yerel yönetimler katıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında ayrıca askeri araç ve helikopterlerin yanı sıra hızlı botlar ve insansız hava araçları kullanıldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde selin vurduğu 4 bölgeden, 28 Ocak - 6 Şubat tarihlerinde 154 binden fazla insanın tahliye edildiği belirtildi.

Kurtarma çalışmaları için jet ski aracını 150 kilometre uzaktan getirdi

Kendi imkanlarıyla kurtarma çalışmalarına katılan 29 yaşındaki Süfyan Ahizun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel felaketiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Kasr el-Kebir vilayetinden yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Kenitra kentinden insanları kurtarmak için yola çıktığını söyledi.

Sel felaketinden etkilenen bölgenin merkezinde yer alan Dar el-Kidar beldesindeki ailelerle iletişime geçtikten sonra jet ski ile yola çıktığını anlatan Ahizun, Dar el-Kidar beldesinden çok sayıdaki aileyi kurtardığını belirtti.

Buradaki kurtarma çalışmasından sonra birçok yerden kendisiyle iletişime geçenlerin olduğunu aktaran Ahizun, insanların sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştığını ifade etti.

"Sel felaketinin vurduğu bölgede mahsur kalmış bir köye ulaşmayı başardım, yerel makamlar da köydeki insanlar için harekete geçti." diyen Süfyan Ahizun, bölgede mahsur bazı küçükbaş hayvanlara da jet ski ile ulaşabildiğini ve kurtardıklarını anlattı."

Kurtarma çalışmalarının pek de kolay olmadığına dikkati çeken Ahizun, sel felaketinin vurduğu bölgelerdeki şiddetli yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle tehlikeli durumlar yaşadığını ve ayağından yaralandığını kaydetti.

Genç yardım gönüllüsü Ahizun, "Jet ski ile kurtarma çalışmalarında birçok tehlikeli sürprizle karşılaşabiliyorsun. Çünkü su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Fırtına sebebiyle bazı vakalara müdahale etme imkanı olmadı. Başkalarını kurtarmaya çalışırken hayatını tehlikeye atamazsın." ifadelerini kullandı.

Yaralandığı halde gönüllü çalışmaya devam ettiğini tekrarlayan Süfyan Ahizun, hala sosyal medya üzerinden kendisine ulaşanların yardımına koşmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Doğal Afetler, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Sel Felaketinde Jet Ski ile Kurtarma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:42:18. #7.11#
SON DAKİKA: Fas'ta Sel Felaketinde Jet Ski ile Kurtarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.