Fas'ta Tarım Azalması ve Vahaların İhmal Edilmesi Yangınlara Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta Tarım Azalması ve Vahaların İhmal Edilmesi Yangınlara Neden Oluyor

Fas'ta iklim değişikliği kaynaklı sorunlar ve tarımın azalması, palmiye vahalarının ihmal edilmesi gibi faktörler nedeniyle orman yangınları ve vahalardaki yangınlar artıyor. Ülkede son yıllarda çıkan yangınlarda binlerce hektarlık ormanlık alan ve palmiye ağaçları zarar görürken, vahalardaki yeraltı su seviyesinde gerileme yaşanıyor. Çevre uzmanları, tarım faaliyetlerinin geliştirilmesi, vahalara göçün engellenmesi ve acil felaket planının belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, yeni sulama sistemleri ve göçle mücadele için bütçe ayrılması, yangın algılama sistemlerinin kurulması ve STK'ların desteklenmesi çağrısı yapılıyor.

24.07.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ta kuraklık ve çölleşme gibi iklim değişikliği kaynaklı sorunlar nedeniyle tarımın azalması ve palmiye vahalarına gereken ihtimamın gösterilmemesinin buralardaki yangınları tetiklediği ifade ediliyor.

Her yıl orman yangınlarıyla mücadele eden Fas'ta 2023'te 466 civarındaki yangında 6 bin 426 hektarlık ormanlık alan kül olurken, 2022'de çıkan 500 orman yangınında 22 binden hektardan fazla alan tahrip oldu.

Ormanların yanı sıra bu yıl ülkenin güneydoğusunda palmiye ağaçlarının yoğunlukta bulunduğu bazı vahalarda çıkan yangınlar da büyük zarara yol açtı.

Fas Politika Analizi Enstitüsünün raporuna göre, vahalar ülkenin toplam yüz ölçümünün yüzde 15'ini oluşturuyor. Buralarda yaşayan kişi sayısı ise ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ine tekabül eden 2 milyon kişiyi bulduğu tahmin ediliyor.

Raporda, son 20 yılda vahalardaki yeraltı su seviyesinde yıllık 15 ila 20 metreküp oranında bir gerileme olduğu ve hurma üretiminde yüzde 34'lük bir düşüş yaşandığı belirtildi.

Hükümete bağlı Ekonomi, Sosyal ve Çevre Konseyi de yayımladığı raporda, vahalardaki su kaynaklarının aşırı kullanımı konusunda uyardı.

Kuraklık, çölleşme ve aşırı hava olayları nedeniyle tarımın azalması ve palmiye vahalarının ihmal edilmesinin yangınları tetiklediğine dikkati çeken Faslı çevre uzmanları, bu sorunların önüne geçmek için tarım faaliyetlerinin geliştirilerek vahalardan şehre göçün engellenmesini, buralarda nüfus artışının sağlanmasını ve "acil felaket planı" belirlenmesini istiyor.

Yangınların en önemli nedeni vahaların ihmal edilmesi

Çevre ve iklim değişikliği alanında uzman akademisyen Şekil Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların en önemli nedeninin vahaların ihmal edilmesi olduğunu söyledi.

Vahalarda şehre göç verildiğine, tarım faaliyetlerinin gerilediğine ve bölge sakinlerinin de su sıkıntısı nedeniyle bu bölgelere gereken ihtimamı gösteremediğine dikkati çeken Alim, "Yer altı sularının çekilmesi nedeniyle vahalar her an yangın riskine açık. Özellikle hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber vahalardaki kuru ağaç yapraklarının temizlenmemesi de yangın riskini artırıyor." dedi.

Vahalarda tekrar eden yangınların önlenmesi için bu bölgelerin geliştirilmesi ve nüfusun canlandırılması gerektiğini vurgulayan Alim, buralara yönelik ihmallerin vahaların varlığını tehdit ettiğini kaydetti.

Alim, eski vahalara sahip çıkılması, lojistik ve mali destek verilmesi gerektiğini ifade ederek, hem çevresel hem de turistik açıdan önemli olan bu bölgelerde yaşayan halkın hükümetten destek beklediğini vurguladı.

Yeni sulama sistemi ve göçle mücadele çağrısı

Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından El-Menarat Kalkınma ve İklim İçin Ekolojik Derneği Başkanı Mustafa Binramil, iklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcaklardan dolayı vahalardaki yangınların artabileceği konusunda uyardı.

Binramil, vahalarda su yönetiminin önemli olduğuna işaret ederek, "Kuraklık nedeniyle vahalardaki tarım faaliyetlerinin azalması, zaman zaman çıkan yangınların nedenlerinden biri." ifadesini kullandı.

Kuraklık nedeniyle yeni bir sulama sistemi geliştirilmesi, vahaların yeniden canlandırılması ve buralardan göçle mücadele edilmesi için bütçe ayrılması çağrısında bulunan Binramil ayrıca vahalarda yangın algılama sistemleri ve gözetleme istasyonlarının kurulması ve yangınlarla mücadele önemli rol oynayan STK'ların desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İmza kampanyası

Faslı aktivistler, Tinghir şehrinde bir vahada çıkan yangından iki gün sonra 6 Temmuz'da, vahaların yangınlardan korunması talebiyle "Vaha Emanettir" sloganıyla elektronik imza kampanyası başlatmıştı.

Kuraklık ve çölleşmeyle beraber su kıtlığının vahaları tehdit ettiğini ülkede Faslı aktivistler, yetkililerden vahaları yangınlardan koruması ve olası felaketlerin önlenmesi için proaktif bir plan geliştirmesini istiyor.

Fas Su ve Orman Ajansı, ülkeyi 6 senedir etkileyen kuralık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle bu yıl "yangın riskinin artacağı" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Tarım Azalması ve Vahaların İhmal Edilmesi Yangınlara Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:53:02. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ta Tarım Azalması ve Vahaların İhmal Edilmesi Yangınlara Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement