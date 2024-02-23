Fas\'ta Türkçe öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

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Fas'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe öğrenen 45 Faslı öğrenciye başkent Rabat'ta düzenlenen törenle sertifikalarını verdi.

Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 Faslı öğrenciye Türkçe öğretim programı düzenlediklerini belirtti.

Ermumcu, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile kursun verildiği Darülhadis el-Hasaniyye'nin müdürü Abdulhamid Aşşak'ın sertifika törenine katıldığını, öğrencilere sertifikalarının törenle dağıtıldığını söyledi.

Enstitünün, iki ülke arasındaki kültür ve eğitim alışverişi kapsamında, Türkçe dil sertifikası alan öğrencilere, eğitimlerine Türkiye'de devam etme olanağı sağladığını belirten Ermumcu, Yunus Emre Enstitüsü ile Darülhadis el-Hasaniyye arasındaki Türkçe öğrenme anlaşmasının 2020 yılına dayandığını ve diğer eğitim, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliklerini de içerdiğini ifade etti.