Fas'ta Türkçe öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika
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Fas'ta Türkçe öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

Fas\'ta Türkçe öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

Fas'taki Yunus Emre Enstitüsü, başkent Rabat'ta düzenlenen törenle 45 Faslı öğrenciye Türkçe öğretim programı sertifikalarını verdi. Sertifika törenine Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi ve Darülhadis el-Hasaniyye'nin müdürü de katıldı. Enstitü, Türkçe dil sertifikası alan öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunuyor ve iki ülke arasındaki kültür ve eğitim alışverişini destekliyor.

23.02.2024 06:33  Güncelleme: 06:34
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Fas'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkçe öğrenen 45 Faslı öğrenciye başkent Rabat'ta düzenlenen törenle sertifikalarını verdi.

Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 Faslı öğrenciye Türkçe öğretim programı düzenlediklerini belirtti.

Ermumcu, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile kursun verildiği Darülhadis el-Hasaniyye'nin müdürü Abdulhamid Aşşak'ın sertifika törenine katıldığını, öğrencilere sertifikalarının törenle dağıtıldığını söyledi.

Enstitünün, iki ülke arasındaki kültür ve eğitim alışverişi kapsamında, Türkçe dil sertifikası alan öğrencilere, eğitimlerine Türkiye'de devam etme olanağı sağladığını belirten Ermumcu, Yunus Emre Enstitüsü ile Darülhadis el-Hasaniyye arasındaki Türkçe öğrenme anlaşmasının 2020 yılına dayandığını ve diğer eğitim, kültür ve bilim alanlarındaki işbirliklerini de içerdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Türkiye, Fas, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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