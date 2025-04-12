Fas'ta Uçak Kazası: 4 Yaralı

Fas'ta küçük bir uçağın pistten çıkarak duvara çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Fas Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Fes kentinde bulunan Uluslararası Fes-Sayis Havalimanında küçük bir uçağın pistten çıkarak duvara çarptığı belirtildi.
Kazada uçakta hasar meydana geldiği, mürettebattan 3 kişi ve olay yerinde 1 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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