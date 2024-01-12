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Faslı Mütefekkir İsrail'in Mutlak Kötülüğünü Eleştirdi - Son Dakika
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Faslı Mütefekkir İsrail'in Mutlak Kötülüğünü Eleştirdi

Faslı mütefekkir Taha Abdurrahman, İsrail'in mutlak kötülüğü temsil ettiğini ve değerleri baş aşağı çevirmeyi hedeflediğini söyledi. Abdurrahman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hamas'ın 'Aksa Tufanı' saldırısı hakkında yazılı açıklama yayımladı. Hamas'ın saldırısının meşru müdafaa olduğunu belirten Abdurrahman, İsrail'in işgalci bir güç olduğunu vurguladı.

Faslı Mütefekkir İsrail\'in Mutlak Kötülüğünü Eleştirdi
12.01.2024 - 22:19,
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Faslı mütefekkir Taha Abdurrahman, " İsrail'in mutlak kötülüğü temsil ettiğini ve değerleri baş aşağı çevirmeyi hedeflediğini" söyledi.

Felsefe ve Matık alanlarında çok sayıda kitabı ve çalışması bulunan 79 yaşındaki Faslı mütefekkir Abdurrahman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hamas'ın "Aksa Tufanı" saldırısı hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Faslı mütefekkir, "İsrail mutlak kötülüğü temsil ediyor ve değerleri baş aşağı çevirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı saldırısının meşru müdafaa olduğunu kaydeden Abdurrahman, İsrail'in işgalci bir güç olduğunu vurguladı.

Abdurrahman, Hamas'ın (Aksa Tufanı) saldırısının Gazze'ye yönelik 18 yıl boyunca karadan, denizden ve havadan uygulanan ablukanın kırılmasına yönelik "itici bir güç" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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