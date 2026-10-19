Fatih Aksaray'da iki 3 katlı binayı etkileyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Fatih Aksaray'da iki 3 katlı binayı etkileyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Aksaray Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki 3 katlı yapının çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binada oturanları tahliye ettikten sonra alevleri söndürdü, iki binada da hasar meydana geldi.
Fatih'te 3 katlı binanın terasında çıkan ve bitişikteki 3 katlı yapıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, binalarda hasar meydana geldi.
Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle iki binada da hasar oluştu.
Kaynak: AA
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