Fatih Aksaray'da iki 3 katlı binayı etkileyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Fatih Aksaray'da iki 3 katlı binayı etkileyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Fatih Aksaray Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bitişikteki 3 katlı yapının çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri binada oturanları tahliye ettikten sonra alevleri söndürdü, iki binada da hasar meydana geldi.

Fatih'te 3 katlı binanın terasında çıkan ve bitişikteki 3 katlı yapıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, binalarda hasar meydana geldi.

Aksaray Mahallesi Alboyacılar Sokak'taki 3 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada oturanları tahliye etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki binada da hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih Aksaray'da iki 3 katlı binayı etkileyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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