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Fatih Camisi İmamı ve bir kişiye yönelik bıçaklı saldırıda tutuklama - Son Dakika
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Fatih Camisi İmamı ve bir kişiye yönelik bıçaklı saldırıda tutuklama

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından tutuklanan şüpheli hakkında sevk yazısında detaylar yer aldı. Şüphelinin camide gürültü yapması nedeniyle uyarıldığı ve tekrar camiye girerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Mağdurların hayati tehlikelerinin devam ettiği vurgulandı.

Fatih Camisi İmamı ve bir kişiye yönelik bıçaklı saldırıda tutuklama
09.01.2024 - 20:08,
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Ö.S. ile ilgili sevk yazısında, camide gürültü yapması nedeniyle uyarılıp camiden çıkarılan şüphelinin, tekrar camiye girerek eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüpheli Ö. S'nin, 8 Ocak'ta Fatih Camisi'ne gelerek gürültü yaptığı ve etrafına rahatsızlık vermesi nedeniyle cami imamı Galip Usta tarafından uyarıldığı ifade edildi.

Şüphelinin gürültü yapmaya devam etmesi üzerine güvenlik tarafından dışarı çıkarıldığı ancak kendisinin tekrar camiye girerek Galip Usta ve Bilal Erdem'i hayati tehlike geçirecek şekilde bıçakla yaraladığı anlatılan yazıda, mağdurların hayati tehlikelerinin devam ettiği vurgulandı.

Ö.S'nin, eylemini, mağdurlara belden yukarıya birden fazla bıçak darbesiyle gerçekleştirdiği belirtilen yazıda, olay anına ilişkin kamera görüntülerine göre, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği kaydedildi.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların bulunduğu, olay anına ilişkin kamera tutanaklarına göre eylemi gerçekleştirdiğinin sabit olduğu değerlendirilen yazıda, mevcut delil durumu dikkate alınarak şüphelinin tutuklanması talep edildi.

Olay

Fatih Camisi'nde dün namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten şüpheli, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince şüpheli Ö.S. gözaltına alınırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Usta ve Erdem hastaneye kaldırılmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Ö.S, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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