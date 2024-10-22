Fatih Erbakan'dan Bahçeli'ye Öcalan Tepkisi: "böyle Bir Şey Teklif Değil, Tahayyül Dahi Edilemez"

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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya, "Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan TBMM'de konuşmasına yönelik teklifi, milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbedir. Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez" diye tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya yönelik tartışma, destekler ve tepkiler sürüyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Erbakan, şunları kaydetti:

"Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın İstiklal Harbimizi yürütmüş olan TBMM'de konuşmasına yönelik teklifi, milletimizin terörle mücadelesine ve şehitlerimizin aziz hatırasına ağır bir darbedir. Böyle bir şey teklif değil, tahayyül dahi edilemez. Eğer bir muhatap aranıyorsa, Kürt halkının temsilcisi terörist elebaşı değil; siyasi partiler, STK'lar, kanaat önderleri ve bölgedeki vatandaşlarımızdır. Şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız bu topraklarda, teröre asla taviz verilmeyecek, milletimizin birlik ve beraberliği daima korunacaktır."