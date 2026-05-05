Fatih Erbakan: Enflasyonun Sebebi Yorgun AK Parti

05.05.2026 19:44
Erbakan, enflasyonun dışsal etkenlerle açıklanamayacağını ve AK Parti'nin başarısız ekonomik programını eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Bunu savaşla, gazla, petrolle izah etmek imkansız. 3 yıldır uyguladığınız program da 13 yıldır iktidarınız tarafından uygulanan program da başarısız oldu, çöktü. Yorgun AK Parti iktidarı sebep enflasyon sonuçtur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erbakan, uygulanan ekonomi programının başarısız olduğunu ve çöktüğünü savunarak, "Yorgun AK Parti iktidarı sebep, enflasyon sonuçtur" dedi.

Nisan ayında aylık bazda yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak açıklanan enflasyon verilerine dikkati çeken Erbakan, bu tablonun dışsal etkenlerle açıklanamayacağını belirtti. Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu savaşla, gazla, petrolle izah etmek imkansız. Zira, yıllardır savaşan ülkelerde bile böyle bir enflasyon yok. 3 yıldır uyguladığınız program da 13 yıldır iktidarınız tarafından uygulanan program da başarısız oldu, çöktü. ya bu programı, enflasyonla mücadele adı altında dayatılan 'sıkı para politikasını' bırakın ya da bu işi tamamen bırakın, Türkiye nefes alsın."

Enflasyonla faiz arasındaki sebep sonuç ilişkisini de bir yana bırakın, ekonomik krizle hatalı ekonomik tercihleriniz arasındaki sebep sonuç ilişkisine odaklanın. İmtiyazlı holdinglerden sildiğiniz, varlık barışı aldatmacasıyla vazgeçtiğiniz trilyonlarca liralık vergileri toplamak için küçük esnafın, KOBİ'lerin gırtlağını sıkmayı bırakın. Vergileri tabana değil, tavana yayın. Tabandaki milyonlarca insanımıza refahtan pay aktarın. Bir kez daha söylüyorum; yorgun AK Parti iktidarı sebep enflasyon sonuçtur. Ne desek boş… Sandık gelsin, siz gidin."

Kaynak: ANKA

