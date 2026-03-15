Fatih Erbakan Köln'de İftar Programında

15.03.2026 16:37
Erbakan, Köln'deki iftar programında Milli Görüş'ü anarak Avrupa teşkilatlanmasına destek verdi.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Köln'deki iftar programında babası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarak, Milli Görüş'ün adil paylaşım ve faizsiz ekonomi anlayışını vurguladı, Avrupa'daki teşkilatlanma çalışmalarına destek çağrısı yaptı. Erbakan, "Milli Görüş zihniyeti kalsaydı ülkemiz bu kadar iç ve dış borca batmazdı" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Fatih Erbakan, Almanya temasları kapsamında partisinin Avrupa teşkilatı tarafından Köln'de düzenlenen iftar programına katıldı. Erbakan, programda merhum babası ve Milli Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Almanya ziyaretine İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Merkezi'ni ziyaret ederek başlayan Erbakan, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün'ün Türkiye'de bulunması nedeniyle Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri tarafından karşılandı. Görüşmede, IGMG'nin başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Erbakan, Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Merkezi'ni de ziyaret ederek Genel Başkan Ali Akbaş ile bir araya geldi.

Köln'de tarihi bir şatoda düzenlenen iftar programına, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın yanı sıra Kocaeli Milletvekili ve Yurtdışı Vatandaşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aşıla, Konya Milletvekili, UETD yöneticileri, Saadet Partisi Almanya Teşkilatı temsilcileri, IGMG, ATİB, DİTİB temsilcileri ile Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre ve İngiltere'den YRP yöneticileri ve üyelerinden oluşan yaklaşık 600 kişi katıldı.

Programda konuşan Refah Avrupa e.V. Teşkilatlanma Başkanı Ahmet Günaydın, Avrupa'daki teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi vererek genç ve dinamik bir kadroyla kısa sürede güçlü bir yapılanma oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasına babası Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100'üncü, vefatının ise 15'inci yılında rahmetle anarak başlayan Fatih Erbakan, Milli Görüş hareketinin adil paylaşım anlayışını vurguladı.

Erbakan, faizsiz ekonomi, denk bütçe ve üretim odaklı kalkınma modelinin önemine dikkati çekti. Refahyol Hükümeti dönemindeki politikaların sürdürülmesi halinde Türkiye'nin bugün daha güçlü bir ekonomik yapıya sahip olacağını belirten Erbakan, "Milli Görüş zihniyeti bugüne kadar iktidarda kalsaydı, ülkemiz bu kadar iç ve dış borca batmaz, kasasında 200-300 milyar dolar fazlası olurdu" dedi.

Ayrıca Necmettin Erbakan öncülüğünde başlatılan ağır sanayi hamlesinin Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağladığını ifade eden Erbakan, D-8 oluşumuna da değinerek İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı.

Konuşmasının sonunda Avrupa teşkilatına ve programa katkı sunan herkese teşekkür eden Fatih Erbakan, Milli Görüş hareketinin hedeflerini "yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve adil bir dünya" olarak özetledi.

Programda ayrıca "Güç Birliği" partisinden Yeniden Refah Partisi'ne katılan 10 kişiye rozetleri takıldı.

Kaynak: ANKA

Advertisement
