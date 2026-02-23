Fatih Erbakan: Vatandaşın Borcu 5,9 Trilyon Lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Erbakan: Vatandaşın Borcu 5,9 Trilyon Lira

23.02.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, vatandaşların banka borçlarının rekor düzeye ulaştığını açıkladı.

(SAKARYA)- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Vatandaşın banka borçları 5,9 trilyon liraya ulaştı. 5,9 trilyon lira yaklaşık 150 milyar dolara karşılık geliyor. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde millet bankalara bu derece borçlu hale gelmedi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sakarya'da düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar programında konuşma yapan Erbakan şunları kaydetti:

"Vatandaşın banka borçları 5,9 trilyon liraya ulaştı"

"2025 yılında 120 bin esnaf kepenk kapattı. Elbette kapatır; alım gücünün olmadığı bir ortamda nasıl satış yapacak? Kime ne satacak?"

Böyle olunca borçluluk artıyor. Vatandaşın banka borçları 5,9 trilyon liraya ulaştı. 5,9 trilyon lira yaklaşık 150 milyar dolara karşılık geliyor. Cumhuriyet tarihinde hiçbir dönemde millet bankalara bu derece borçlu hale gelmedi.

Vatandaş bu borçlarını ödeyemiyor. Takipteki alacaklar 250 milyar liraya çıkmış durumda. Bunun için bunalıma giriyor, antidepresan kullanıyor. 2016 yılında 45 milyon kutu antidepresan kullanılırken, 2025 yılında bu sayı 71 milyon kutuya yükseldi.

"Taklitçi, faizci iktidarın yerine Milli Görüş iktidarının gelmesi gerekiyor"

Bütün bunların çözümü var. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok. Ancak bir zihniyet değişimi gerekiyor. Bir iktidar değişimi gerekiyor. Erbakan Hocamızın tabiriyle taklitçi, faizci iktidarın yerine Milli Görüş iktidarının gelmesi gerekiyor.  Faizci iktidar, dünya faiz şampiyonu iktidar gidecek; yerine hakkı üstün tutan, adil ekonomik düzeni hakim kılacak olan Yeniden Refah iktidarı gelecek.

"İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını önleyeceğiz"

İnşallah kamudaki israfı önleyeceğiz. İmtiyazlı holdinglere kaynak aktarımını önleyeceğiz. Milli kaynak paketleriyle kaynaklarımızı ortaya koyacağız. Böylece denk bütçeyi yaparak faiz canavarına giden trilyonları da kurtarmış olacağız. Faizden kurtarılan, imtiyazlı holdinglerden kurtarılan ve kamudaki israftan kurtarılan imkanla ve milli kaynak paketleriyle; dar gelirlinin, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesi artırılacak, yüzü güldürülecek. 'Oh be dünya varmış, oh be Milli Görüş varmış' diyecekler inşallah. Bugünler çok yakın. Bunu 54. Hükümet döneminde Erbakan Hocamız yaptı. Şimdi yine aynısını, aynı ruhla, aynı aşkla yola çıkmış olan Yeniden Refah kadroları, Milli Görüş kadroları inşallah gerçekleştirecek.

Bütün bu imkanların millete aktarılmasının yanında, Yeniden Refah Partimizin yazmış olduğu '81 il'e Yüzlerce Refah Projesi' kitabındaki üretime, istihdama, kalkınmaya ve ihracata yönelik projelerin hayata geçirilmesiyle işsizlikten de kurtulacağız. Dış ticaret açığından da kurtulacağız. Üreten, ihraç eden Türkiye ile inşallah yeniden büyük Türkiye olacağız."

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Vatandaşın Borcu 5,9 Trilyon Lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

23:39
Tedesco, Ederson’un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
Tedesco, Ederson'un sahalardan uzak kalacağı süreyi açıkladı
22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:42:24. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Vatandaşın Borcu 5,9 Trilyon Lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.