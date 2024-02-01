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Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı\'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi. Yukarı Belemedik, Karakışlakçı, Aşçıbekirli, Dağdibi, Kamışlı ve Fındıklı mahallelerini gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı, projelerini anlattı. Kocaispir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldi.

01.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kocaispir, ilçedeki programı kapsamında ziyaret ettiği esnafın taleplerini dinledi.

Yukarı Belemedik, Karakışlakçı, Aşçıbekirli, Dağdibi, Kamışlı ve Fındıklı mahallelerini gezen Kocaispir, vatandaşların sorunlarını not aldı, projelerini anlattı.

Kocaispir, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarıyla da bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Fatih Mehmet Kocaispir, Pozantı, Politika, Güncel, Son Dakika

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