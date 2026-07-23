Fatih Portakal Ahbap Derneği İçin İfade Verdi

(İSTANBUL) - Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada tanık sıfatıyla ifade veren gazeteci Fatih Portakal'ın savcılık ifadesinde, derneği deprem döneminde kamuoyundaki güvenilirliği nedeniyle önerdiğini, kendisinin derneğe hiç bağış yapmadığını ve Haluk Levent ile herhangi bir ticari ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle "Bu konuda özür dilemek gerekirse özür dilemeye hazırım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren gazeteci Fatih Portakal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Portakal, ifadesinde yaklaşık 30 yıldır gazetecilik yaptığını, son bir yıldır ise herhangi bir televizyon kanalında çalışmadığını belirtti. Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u yalnızca gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tanıdığını ifade eden Portakal, her iki isimle de sosyal hayatında kişisel bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Haluk Levent ile yüz yüze hiç görüşmediğini, yalnızca Ahbap Derneği'nin kuruluşundan bir süre sonra haber programı nedeniyle bir ya da iki kez telefonla görüştüğünü, Oğuzhan Uğur ile de yalnızca mesleki temaslarının olduğunu kaydetti.

"AHBAP'I KAMUOYUNDA GÜVENİLİR GÖRÜLDÜĞÜ İÇİN ÖNERDİM"

Savcılığın, deprem döneminde yaptığı yayınlarda vatandaşları Ahbap Derneği'ne bağış yapmaya yönlendirdiği yönündeki sorusu üzerine Portakal, 6 Şubat depremlerinin ardından yardım faaliyetlerinin en yoğun yürütüldüğü dönemde Ahbap Derneği'nin kamuoyunda olumlu bir algıya sahip olduğunu ve hakkında herhangi bir adli ya da idari soruşturma bulunmadığını söyledi.

Yardım yapmak isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmayı amaçladığını belirten Portakal, yayınlarında yalnızca Ahbap Derneği'ne değil, AFAD ve Kızılay'ın yayımladığı ihtiyaç listelerine de yer verdiğini ifade etti.

"HALUK LEVENT İLE TİCARİ İLİŞKİM OLMADI"

Portakal, Ahbap Derneği'ne kişisel olarak hiçbir bağış yapmadığını belirterek, yardımlarını doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı tercih ettiğini söyledi.

Haluk Levent ile arasında herhangi bir ticari ilişki ya da para alışverişi bulunmadığını ifade eden Portakal, yayınlarında Ahbap Derneği ve Babala TV'ye yer vermesinin amacının depremzedelere yardım ulaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne yönelik açıklamalarının, "o dönem derneğin kamuoyundaki güvenilirliği ve Haluk Levent'in kamuoyu araştırmalarında güven duyulan isimler arasında gösterilmesi nedeniyle yapıldığını" dile getirdi.

"ÖZÜR DİLEMEYE HAZIRIM"

Portakal, soruşturmaya konu edilen iddialar nedeniyle sorumluluk hissettiğini belirterek, "Bu nedenle özür dilemek gerekirse de bu konuda özür dilemeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Bu değerlendirmelerini 16 Temmuz 2026 tarihinde kaleme aldığı "Kime Güvenmek" başlıklı yazısında da kamuoyuyla paylaştığını belirten Portakal, deprem dönemindeki yayınlarında tek amacının, yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlamak olduğunu, adı geçen kişilerle herhangi bir yakınlığının bulunmadığını ve bu kişilerden hiçbir maddi ya da manevi menfaat elde etmediğini dile getirdi.