Ayvalıklı Vücut Geliştirme Sporcusu Sevinmiş, Avrupa'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
06.04.2026 11:20  Güncelleme: 12:07
Ayvalıklı vücut geliştirme sporcusu Fatih Sevinmiş, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma seçildi. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

(BALIKESİR) - Ayvalıklı vücut geliştirme sporcusu Fatih Sevinmiş, Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak, Büyük Erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Milli takıma seçilen Sevinmiş, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ayvalık'ta spor camiasını gururlandıran bir başarıya imza atıldı. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan vücut geliştirme sporcusu Sevinmiş, babası Ahmet Sevinmiş ile birlikte kazandığı kupayla Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette duygularını paylaşan Sevinmiş, "Ayvalıklı olarak bu gururu kentimizin belediye başkanıyla paylaşmak istedim. Şampiyonluk kupamı başkanımıza takdim ediyorum" dedi.

Ergin ise başarılı sporcuyu tebrik ederek, "Ayvalıklı sporcumuz Fatih Sevinmiş'in Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği bu önemli başarı bizleri gururlandırdı. Milli takıma seçilerek ülkemizi temsil edecek olması ayrıca büyük bir onur. Avrupa Şampiyonası'nda kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinciliğe uzanan Sevinmiş, şimdi de gözünü Avrupa'ya çevirdi. Milli sporcu, 29 Nisan ile 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Santa Susanna'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
