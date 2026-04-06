Ayvalıklı Vücut Geliştirme Sporcusu Sevinmiş, Avrupa'da Türkiye'yi Temsil Edecek

(BALIKESİR) - Ayvalıklı vücut geliştirme sporcusu Fatih Sevinmiş, Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak, Büyük Erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Milli takıma seçilen Sevinmiş, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ayvalık'ta spor camiasını gururlandıran bir başarıya imza atıldı. Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan vücut geliştirme sporcusu Sevinmiş, babası Ahmet Sevinmiş ile birlikte kazandığı kupayla Belediye Başkanı Mesut Ergin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette duygularını paylaşan Sevinmiş, "Ayvalıklı olarak bu gururu kentimizin belediye başkanıyla paylaşmak istedim. Şampiyonluk kupamı başkanımıza takdim ediyorum" dedi.

Ergin ise başarılı sporcuyu tebrik ederek, "Ayvalıklı sporcumuz Fatih Sevinmiş'in Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği bu önemli başarı bizleri gururlandırdı. Milli takıma seçilerek ülkemizi temsil edecek olması ayrıca büyük bir onur. Avrupa Şampiyonası'nda kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından 25-28 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde birinciliğe uzanan Sevinmiş, şimdi de gözünü Avrupa'ya çevirdi. Milli sporcu, 29 Nisan ile 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Santa Susanna'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.