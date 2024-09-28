Fatih'te 1,5 Yaşındaki Çocuk Motosiklet Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

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Fatih'te motosikletin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta ilerleyen motosiklet, park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Ailesinin hastaneye götürdüğü çocuk, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücünün Burhanettin T. olduğunu tespit etti.

Emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.