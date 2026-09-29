Fatih'te 2 katlı ahşap metruk binada iddiaya göre yağış nedeniyle kısmi çökme oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te 2 katlı ahşap metruk binada iddiaya göre yağış nedeniyle kısmi çökme oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih\'te 2 katlı ahşap metruk binada iddiaya göre yağış nedeniyle kısmi çökme oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta saat 20.00 sıralarında 2 katlı ahşap metruk binada iddiaya göre etkili yağış nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

FATİH'te 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış nedeniyle 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede çökmenin binanın arka kısmında oluştuğu tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA
CerrahpaşaAcil DurumGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
CHP, Çin’de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.’nin partiyle ilişiğini kesti CHP, Çin'de gözaltında tutulan Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiyle ilişiğini kesti
Kimse beklemiyordu Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı Kimse beklemiyordu! Sezonun iddialı dizisi için erken final kararı
“Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi açıklamalar "Bazı meseleleri açık yüreklilikle konuşacağım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklamalar
Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
22:03
PFDK, Amedspor’a ceza yağdırdı
PFDK, Amedspor'a ceza yağdırdı
21:55
İmzalar atıldı Beşiktaş’a 18’lik genç yetenek
İmzalar atıldı! Beşiktaş'a 18'lik genç yetenek
21:52
Bir belediye daha adım adım AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye daha adım adım AK Parti'ye geçiyor
20:16
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ’ın tutukluğuna devam kararı verildi
Casusluk davasında üçüncü duruşma: İmamoğlu ve Yanardağ'ın tutukluğuna devam kararı verildi
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 22:30:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Fatih'te 2 katlı ahşap metruk binada iddiaya göre yağış nedeniyle kısmi çökme oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei