Fatih\'te 2 katlı ahşap metruk binada iddiaya göre yağış nedeniyle kısmi çökme oldu

FATİH'te 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, etkili olan yağış nedeniyle 2 katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede çökmenin binanın arka kısmında oluştuğu tespit edildi. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, belediye ekipleri bina çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.