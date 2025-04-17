Fatih'te 85 Yaşındaki Kadını Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatih'te 85 Yaşındaki Kadını Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı

Fatih\'te 85 Yaşındaki Kadını Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı

Fatih'te, 85 yaşındaki N.T.'yi telefonla arayıp oğlu gibi tanıtılarak dolandıran Dilerbek M. ve Mustafa D. adlı şüpheliler, yaklaşık 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

17.04.2025 10:13  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
FATİH'te N.T. (85)'yi telefonla arayarak oğlu olduğuna ikna edip evde bulunan altın ve ziynet eşyalarını kapıya gönderdiği arkadaşına teslim etmesini sağlayan Dilerbek M. ve Mustafa D. polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyası ve para çalan şüpheliler tutuklandı.

Fatih'te 2 Şubat'ta meydana gelen olayda polise başvuran 85 yaşındaki N.T., telefonda oğlu gibi konuşan şüphelinin kendisini 700 bin lira değerinde ziynet eşyası ve parasını alarak dolandırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifade veren N.T., "Beni telefonla arayarak oğlum olduğunu söyledi. Sesi çok benziyordu. Ona inandım. Bana, paraya ihtiyacı olduğunu ve kapıya göndereceği arkadaşına evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermemi söyledi. Ben de yardımcı olmak için saat 12.30 sıralarında kapıya gelen kişiye evde bulunan tüm para ve ziynet eşyalarını teslim ettim" dedi. Gerçek oğlu eve geldiğinde dolandırıldığını anladığını söyleyen N.T. parasını ve ziynet eşyalarını çalan kişilerden şikayetçi oldu.

POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmada, altın ve paraları almaya gelen şüphelinin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Bu görüntülerin takibi sonucu kimliği belirlenen şüpheliler Kırgısiztan uyruklu Dilerbek M. (30) ile Mustafa D. (47) Pendik ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Mustafa D.'nin daha önceden dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Dilerbek M.'nin ise 3 adet suç kaydı ve bir dosyadan aranması olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 85 Yaşındaki Kadını Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:21:38. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih'te 85 Yaşındaki Kadını Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement