Fatih\'te 85 Yaşındaki Kadını Dolandıran İki Şüpheli Yakalandı

FATİH'te N.T. (85)'yi telefonla arayarak oğlu olduğuna ikna edip evde bulunan altın ve ziynet eşyalarını kapıya gönderdiği arkadaşına teslim etmesini sağlayan Dilerbek M. ve Mustafa D. polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyası ve para çalan şüpheliler tutuklandı.

Fatih'te 2 Şubat'ta meydana gelen olayda polise başvuran 85 yaşındaki N.T., telefonda oğlu gibi konuşan şüphelinin kendisini 700 bin lira değerinde ziynet eşyası ve parasını alarak dolandırdığını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifade veren N.T., "Beni telefonla arayarak oğlum olduğunu söyledi. Sesi çok benziyordu. Ona inandım. Bana, paraya ihtiyacı olduğunu ve kapıya göndereceği arkadaşına evde bulunan para ve ziynet eşyalarını vermemi söyledi. Ben de yardımcı olmak için saat 12.30 sıralarında kapıya gelen kişiye evde bulunan tüm para ve ziynet eşyalarını teslim ettim" dedi. Gerçek oğlu eve geldiğinde dolandırıldığını anladığını söyleyen N.T. parasını ve ziynet eşyalarını çalan kişilerden şikayetçi oldu.

POLİS İKİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışmada, altın ve paraları almaya gelen şüphelinin güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Bu görüntülerin takibi sonucu kimliği belirlenen şüpheliler Kırgısiztan uyruklu Dilerbek M. (30) ile Mustafa D. (47) Pendik ve Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Mustafa D.'nin daha önceden dolandırıcılık suçundan 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheli Dilerbek M.'nin ise 3 adet suç kaydı ve bir dosyadan aranması olduğu belirlendi. Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.