Fatih'te Ahşap Binada Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Ahşap Binada Yangın

Fatih\'te Ahşap Binada Yangın
16.06.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok.

FATİH'te 2 katlı ahşap binanın çatısında tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından çatıda hasar oluşurken, bina içerisinde yaşananlar ve mahallelinin panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada çıktı. İddiaya göre, çatıdaki onarım çalışması sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar ahşap çatıyı tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar meydana geldi. Bina içerisinde yaşananlar ve mahallelinin panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'KORKTUK, İTFAİYE YETİŞEMESEYDİ BİNA KOMPLE GİDECEKTİ'

Binada yaşayan Faik Tunç, "Kaynakçılar çatıyı tamir ediyordu. Kaynağın kıvılcımından bütün çatıyı alevler sardı. Bir alt katta yaşıyorum. Bina komple doluydu. Korktuk. İtfaiye yetişemeseydi bina komple gidecekti. Belki mahalle de gidecekti. Evlerin hepsi ahşap olduğu için alev tutuştuğu zaman her yeri sarıyor. Çok şükür can kaybı yok. Mal kaybı var. Geçmiş olsun, artık yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Ahşap Binada Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:39
Bir kentimizi karıştıran yapı Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir kentimizi karıştıran yapı! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 19:15:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih'te Ahşap Binada Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.