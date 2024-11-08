FATİH'te gözüne kestirdiği bir apartmana giren sırt çantalı şüpheli katlarda dolaşarak beğendiği ayakkabıyı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih Mevlanakapı Mahallesi'nde bulunan bir apartmana dün saat 13.30 sıralarında sırt çantalı bir şüpheli girdi. Şüpheli, katları dolaştıktan sonra beğendiği ayakkabıyı alarak hızla binadan çıktı. Binada oturanlardan biri ayakkabısının olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izledi. Görüntülerde ayakkabısının çalındığını gören bina sakini polise şikayette bulundu.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Ayakkabı Hırsızlığı - Son Dakika
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