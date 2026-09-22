Fatih'te belediyenin diktiği ağaç, iş yeri görünürlüğü iddiasıyla testereyle kesildi

Fatih'te belediyenin diktiği ağaç, iş yeri görünürlüğü iddiasıyla testereyle kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Belediyesinin Nuruosmaniye Caddesi'nde diktiği ağaç, iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla bir kişi tarafından elektrikli testereyle kesildi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olay sonrası belediye ekipleri tutanak tuttu, hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.
Fatih'te bir kişinin iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla kaldırıma dikilen ağacı kesmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Fatih Belediyesinin Nuruosmaniye Caddesi'nde geçen günlerde diktiği bir ağaç, cadde üzerinde iş yeri bulunan bir kişi tarafından iş yerinin görünürlüğünü engellediği iddiasıyla elektrikli testereyle kesildi.
Güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili Fatih Belediyesi ekipleri tutanak tuttu.
Konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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