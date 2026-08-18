Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Fatih'te trafikte yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Fatih'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mercan Mahallesi Çakmakçılar Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki Ö.T. ile yürüyerek ilerleyen bir grup arasında, aracın üzerlerine sürüldüğü iddiasıyla tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada gruptaki bir kişi, Ö.T'yi bıçakla yaraladı.

Olay yerinden ayrılan Ö.T, hastanede tedavi gördükten sonra polise giderek şikayetçi oldu.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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