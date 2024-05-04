Fatih'te Bir Kadına Saldırı: Çantasını Gasbetmek İsteyen Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te Bir Kadına Saldırı: Çantasını Gasbetmek İsteyen Saldırgan Yakalandı

Fatih\'te Bir Kadına Saldırı: Çantasını Gasbetmek İsteyen Saldırgan Yakalandı

Fatih ilçesinde bir kadına saldıran ve çantasını gasbetmeye çalışan saldırgan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan, kadının direnmesi üzerine tekme, yumruk ve kafa atarak çantayı zorla aldı ve kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganı tespit ederek yakaladı. Saldırgan, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

04.05.2024 14:21
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Fatih'te, saldırganın bir kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını gasbetmesini güvenlik kameraları kaydetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde evine giden Yıldız H'nin, bir kişi tarafından önü kesildi.

Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı. Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.

Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli Muzaffer K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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