Fatih'te Bodrum Yangını

Fatih'te, 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümbül Efendi Mahallesi Kadın Nine Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri dumandan etkilenen 2 kişiden birini hastaneye götürdü, diğerine ambulansta müdahalede bulundu.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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