Fatih'te Çöken Binalar: Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih'te Çöken Binalar: Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti

Fatih\'te Çöken Binalar: Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti
22.03.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te çöken binalardan çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Fatih'te çöken iki binanın enkazından çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Gül, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 10 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıları Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vali Gül'e İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'da eşlik etti. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Gül, enkazdan kurtarılan yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: DHA

Davut Gül, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Çöken Binalar: Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:39:25.
SON DAKİKA: Fatih'te Çöken Binalar: Vali Gül Yaralıları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.