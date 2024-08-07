Fatih'te Cuma Namazı Kılanlara Küfürlü Sözler Söyleyen Sanığa Para Cezası - Son Dakika
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Fatih'te Cuma Namazı Kılanlara Küfürlü Sözler Söyleyen Sanığa Para Cezası

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfürlü sözler sarf ederek bu anları sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen 6 ay 20 gün hapis cezası, daha sonra para cezasına çevrildi.

07.08.2024 15:24
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Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfürlü sözler sarf ederek bu anları sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 ay 20 gün hapis veren mahkeme, 17 yaşındaki sanığa verilen bu cezayı daha sonra para cezasına çevirdi.

İstanbul 2. Çocuk Mahkemesi'nde kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanık M.D.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık M.D.A'nın, çok pişman olduğunu, videoyu yayan kişinin de kendisi olmadığını iddia ederek tahliyesini talep ettiği öğrenildi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık M.D.A'yı "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan önce 6 ay 20 gün hapse çarptırdı.

Mahkeme, sanığın daha önce herhangi bir mahkumiyeti bulunmadığı ve yaşının da küçük olduğu gerekçeleriyle bu cezayı 20 bin lira adli para cezasına çevirdi.

Sanığın tahliyesine karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki M.D.A'nın 14 Haziran'da Fatih'teki Esir Kemal Camisi'nde Cuma namazı kılan cemaati küfürlü sözler söyleyerek video kaydına aldığı ve sosyal medyada paylaştığı belirtiliyordu.

Sanık M.D.A'nın videoyu paylaştığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındığı aktarılan iddianamede, sanığın alınan ifadesinde paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği kaydediliyordu.

İddianamede, sanık M.D.A'nın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Cuma Namazı Kılanlara Küfürlü Sözler Söyleyen Sanığa Para Cezası - Son Dakika

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