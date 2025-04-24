Fatih\'te Deprem Sonrası 3 Bina Mühürlendi

Fatih'te depremin ardından yapılan kontrollerde riskli olarak değerlendirilen 3 bina boşaltılarak mühürlendi.
Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından ilçedeki yapıları denetledi.
Yapılan kontrollerde; İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak ve Atikali Mahallesi Tavukçu Abdullah Sokak'ta bulunan 3 binanın riskli olduğu belirlendi.
Binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, yapılar mühürlendi.
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