Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü - Son Dakika
Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü

Fatih\'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü
22.03.2026 16:20
Fatih'te doğal gaz patlaması sonrası iki bina çöktü; 11 kişiden 9'u kurtarıldı, arama çalışmaları sürüyor.

FATİH'te doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalanların kurtarılma anları dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekiplerin enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Göçük altında kaldığı değerlendirilen 11 kişiden 9'u sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin çalışmaları ve bir kişinin enkazdan çıkarıldığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü - Son Dakika

SON DAKİKA: Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: İki Bina Çöktü - Son Dakika
