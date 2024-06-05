Fatih\'te Eşini Öldürdüğü Öne Sürülen Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

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Fatih'te, eşini öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık olan kardeşi Bahattin Narman ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Yalçın Narman'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, sanık Bahattin Narman'ın ise üzerine atılı "kasten öldürmeye yardım etme" suçunun unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle ise baraati istendi.

Maktul Fatma Narman'ın babası Eshed Genç, mütalaanın ardından söz alarak, "Benim kızım suçsuz, günahsızdı. Ömür boyu cezalandırılmasını istiyorum. Adaletinize güveniyorum." dedi.

Tutuklu sanık Narman ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022'de Fatih'teki bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Maktul Fatma Narman'ın sırt üstü ve çıplak yatar halde sağ göğüs ile sağ bacak bölgesinden vurulduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanık Yalçın Narman hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

İddianamede, olay anında apartmanın önünde araç içinde beklediği ifade edilen sanığın kardeşi Bahattin Narman'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.