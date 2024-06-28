Fatih'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Fatih'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Fatih'te eşini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Yalçın Narman, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada beraatini talep etse de mahkeme heyeti tarafından suçlu bulundu. Kardeşi Bahattin Narman ise delil yetersizliğinden dolayı beraat etti. İddianamede ise Yalçın Narman'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

28.06.2024 11:33
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Fatih'te eşini öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Yalçın Narman, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz yargılanan kardeşi Bahattin Narman ve tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Yalçın Narman, öldürdüğü eşiyle arasında sorunu olmadığını öne sürerek beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti ise Yalçın Narman'ı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yalçın Narman'ın cezasında indirim uygulanmazken, Bahattin Narman'ın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de 24 Nisan 2022'de meydana gelen olaya ilişkin sanık Yalçın Narman'a, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

İddianamede, olay anında apartmanın önünde araç içinde beklediği belirtilen Bahattin Narman'ın ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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