Fatih\'te ev arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı, kadın öldü

Fatih'te ev arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla şüpheli gözaltına alındı, kadın öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'in Aksaray Mahallesi'nde birlikte yaşadığı ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fatih'te ev arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde birlikte yaşayan yabancı uyruklu kadınlar N.K. ile V.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.S, N.K'yi bıçakladı.
Daireden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli V.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
N.K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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