Fatih\'te Gençlerin Kaza Anı Cep Telefonuyla Kaydedildi

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FATİH'te otomobille sokak arasında seyir halinde olan bir grup genç sosyal medyada paylaşmak için video çektiği sırada kaza yaptı. Park halindeki araca hızla çarpan otomobilde hava yastıkları açıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cuma günü akşam saatlerinde Fatih Sultanahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eğlenen bir grup genç otomobille sokakta seyir halindeydi. Sürücü otomobille sokakta hızla ilerlediği sırada, araçtaki bir kişi de cep telefonuyla kayıt alıyordu. Sokağın sonuna kadar ilerleyen sürücü duramayarak park halindeki bir otomobile hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yolcu hava yastıkları açıldı. Kayıt kaza sonrasında da devam etti. Otomobilde bulunanlar kısa süreli şok yaşarken, kaza anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.