Yangın, saat 12.00 sıralarında Fatih Nişanca Mahallesi'nde bulunan Havuzlu Mescit Camii'nin lojman kısmında çıktı. Lojmandan bir anda yükselen dumanların ardından cami imamı durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken lojman olarak kullanılan alanda maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Havuzlu Mescit Camii Lojmanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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