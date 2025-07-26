Fatih'te İETT Otobüsü Bariyerlere Asıldı

Fatih'te seyir halindeki İETT otobüsü, önündeki araca vurup çelik bariyerlere çıkarak asılı kaldı.
Topkapı Mahallesi 10'uncu Yıl Caddesi'nde ilerleyen, içinde yolcu bulunmayan İETT otobüsü, sürücünün kontrolünü kaybetmesi üzerine önündeki araca çarptı.
Yolun ortasındaki çelik bariyerlere de vuran otobüs, bariyerlerin üzerinde çıkarak asılı kalırken, otobüsün çarpmasıyla savrulan otomobil ise bariyerlere vurarak durabildi.
Kazanın yaşandığı caddede trafik yoğunluğu oluştu, polis ekipleri çevrede güvenlik önlem aldı.
Ekiplerce, İETT otobüsü ve otomobili kaldırma çalışması başlattı.
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