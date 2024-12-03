Fatih\'te İnşaatta Yangın

Fatih'te, inşaat halindeki binadan başlayıp, bitişiğindeki boş apartmana sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'ta bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın binanın bitişiğinde bulunan boş apartmana da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle iki binada da hasar meydana geldi.
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