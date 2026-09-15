Fatih'te iş yerinde silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İddiaya göre Fatih'te bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Fatih'te bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Sofçuhan'da bir iş yeri sahibi ile müşteri arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fatih'te iş yerinde silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?