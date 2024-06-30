Fatih'te Kamyon İndiren İşçilerle Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga - Son Dakika
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Fatih'te Kamyon İndiren İşçilerle Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga

Fatih'te, kamyondan mal indiren işçilerle, yol isteyen otomobil sürücüsü arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ile işçiler arasındaki tartışma bıçak ve sopaların kullanılmasıyla şiddetlendi. Kavgaya müdahale eden çevredeki esnaf ve vatandaşlar, sürücüyü bayıltarak kavgayı sonlandırdı.

30.06.2024 12:27
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Fatih'te, kamyondan mal indiren işçilerle, yol isteyen otomobil sürücüsü arasındaki kavga, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran'da Kumkapı'da otomobiliyle seyir halindeki kişi, kamyondan mal indiren işçilerden yol istedi.

Aracından inen sürücü, kamyonun yanına giderek işçilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sürücü bıçak çekti, işçiler de sopalarla karşılık verdi.

Dakikalarca süren kavgada işçiler, sürücüyü darbederek bayılttı.

Kavga esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracından inen otomobil sürücüsü ile işçilerin kavgaya tutuşması, çevredekilerin önce olayı seyretmesi, ardından müdahalede bulunması yer aldı.

Kaynak: AA

Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Kamyon İndiren İşçilerle Otomobil Sürücüsü Arasında Kavga - Son Dakika

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