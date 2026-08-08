Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 8 Şüpheli Tutuklandı

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Fatih'te iki grup arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı; 8 şüpheli tutuklandı.

Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta çıkan, Suriye uyruklu Ali Anzo'nun (19) hayatını kaybettiği, Ali H'nin de (26) ağır yaralandığı kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 8 zanlı savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, 5'i 18 yaşından küçük toplam 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltındaki 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta 3 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo ile Ali H. bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Anzo kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Çalışma kapsamında 2 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti.

Şüphelilerden 18 yaşından küçük 5'i Çocuk Şube Müdürlüğünden, diğer 3'ü ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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