Fatih'te kırmızı ışıkta geçen yayaya 2 minibüs çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te kırmızı ışıkta geçen yayaya 2 minibüs çarptı, hayatını kaybetti

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Fatih\'te kırmızı ışıkta geçen yayaya 2 minibüs çarptı, hayatını kaybetti
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Fatih Aksaray Mahallesi'nde kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a (20) 2 minibüs çarptı. Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken iki minibüs şoförü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FATİH'te kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a (20) 2 minibüs çarptı. Kazada hayatını kaybeden Shakirov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Gahryman Shakirov'a, Hamit B.'nin kullandığı minibüs çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu sırada Bayram O. idaresindeki 34 ETD 826 plakalı başka bir minibüs daha çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada Gahryman Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs şoförleri Hamit B. ve Bayram O. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Shakirov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"BURADA SIK SIK KAZALAR OLUYOR"

Kazayı gören Nejdet Taş, "Bir ses geldi koştuk baktık. Ölen kişi karşıdan karşıya geçerken kırmızı yanıyordu. Başka bir servis minibüsü vurdu. Vurduğu gibi başka bir minibüsün önüne atlarken minibüs üzerinden geçti. 2 dakika içinde polisler gelip etrafı sardılar. Daha sonra da üzerini örttüler eks olduğunu anladık. Türkmenistanlı genç bir çocuk. Burada sık sık kazalar oluyor. En azından haftada 1-2 kaza oluyor. Araçlar çok hızlı geliyor. Buraya üst geçit yapılması lazım" şeklinde konuştu.

'DÜŞTÜKTEN 3-4 DAKİKA SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ"

Yahya Şimşek ise, "Yaya ne yazık ki ışıklarda karşıya geçmek istedi. Gelen araçta onu görmedi. Önce bir araç, sonra diğer araç çarptı. Çarpınca da yaya ne yazık ki yaşamını yitirdi. Büyük gümbürtü sesi gibi bir sesti. Herkes başına toplandı. Ambulans ve polis müdahale etmek istedi ama düştükten sonra muhtemelen 3-4 dakika içinde yaşamını yitirdi" dedi.

Kaynak: DHA
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